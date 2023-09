Rússia e China constatam 'semelhança' nas posições a respeito dos Estados Unidos

Wang disse a Lavrov que seu plano "leva em consideração as preocupações de segurança de todas as partes e é favorável à eliminação das causas profundas do conflito", segundo a imprensa estatal chinesa.

O chanceler chinês também destacou que os dois países "têm uma responsabilidade importante na manutenção da estabilidade estratégica global".

"Uma amizade permanente de boa vizinhança, uma cooperação estratégica abrangente e uma cooperação mutuamente benéfica entre a China e a Rússia continuarão contribuindo para o desenvolvimento e a revitalização de cada país", acrescentou.

A diplomacia russa afirmou que os dois ministros também discutiram temas que envolvem a ONU, incluindo a questão da reforma do Conselho de Segurança.

