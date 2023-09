Shakira, Karol G e Camilo lideram indicações ao Grammy Latino

- Domínio colombiano -

Shakira, um dos principais destaques da noite, concorre ao cobiçado prêmio de Gravação do Ano com sua colaboração com o produtor musical argentino Bizarrap, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

A música conta com mais de 1,4 bilhão de reproduções no Spotify e YouTube e é considerada como um "grande alívio" pela própria artista, após o rompimento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

Karol G, com "Mientras me curo del cora", também está entre as concorrentes pela mesma categoria ao lado de artistas como Rosalía ("Despechá"), Lasso ("Ojos marrones"), Maluma & Marc Anthony ("La fórmula") e Fonseca & Juan Luis Guerra ("Si tú me quieres").