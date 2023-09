Unesco e o desafio da memória como Patrimônio Mundial

Em 2015, a inclusão dos locais da revolução industrial da era Meiji no Japão (1868-1912) foi celebrada no país do Sol Nascente, mas irritou China e Coreia do Sul, uma vez que muitos de seus cidadãos foram submetidos a trabalhos forçados.

Depois dessas polêmicas, a Unesco decretou uma moratória ao registro de novos casos ligados à memória, que agora volta a levantar.

As três novas candidaturas "carregam as cicatrizes da História", estabelecem a "ligação entre o passado e o presente" e constroem "a consciência universal da Humanidade", afirmou na semana passada a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.

- "Memória coletiva" -

Os especialistas da ONU se mostraram favoráveis à inscrição da ESMA, onde, entre 1976 e 1983, durante a última ditadura militar, mais de 5.000 pessoas foram torturadas e são dadas como desaparecidas, segundo a candidatura argentina.

"A memória coletiva é o que faz os povos não repetirem suas histórias e que lhes permite, a partir da lembrança, avançar para um futuro melhor", afirmou o presidente argentino, Alberto Fernández, nesta terça-feira (19).