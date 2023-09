Atentado em delegacia deixa dois mortos na Colômbia

Até o momento nenhum grupo reivindicou o ataque, nem as autoridades determinaram quem são os responsáveis.

O atentado ocorre um dia após o governo e o maior grupo dissidente das Farc, o EMC, chegarem a um acordo sobre o início de negociações de paz e um cessar-fogo em outubro.

Cercados por plantações de folhas de coca, base da fabricação de cocaína, os representantes do presidente de esquerda Petro e os rebeldes do EMC se reuniram na terça em Suárez, em Cauca. Segundo um comunicado conjunto, a mesa de negociações será instalada em Tibú (leste), na fronteira com a Venezuela. Nesse mesmo dia entrará em vigor uma trégua de 10 meses.

Petro aspira desativar meio século de conflito armado por meio do diálogo com todas as organizações ilegais. Desde novembro, mantém negociações em Cuba, México e Venezuela com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional(ELN), a mais antiga da América. Também se aproxima do Clã do Golfo, a maior organização traficante do país.

Rebeldes, traficantes, paramilitares e agentes estatais se enfrentam há mais de meio século em uma guerra que deixa mais de nove milhões de vítimas, em sua maioria deslocados e assassinados.

Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, combustível da violência.