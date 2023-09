Azerbaijão afirma que operação militar acabará se separatistas armênios entregarem armas

A ofensiva do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh terminará se os separatistas armênios "entregarem as armas", declarou o presidente do país, Ilham Aliyev, em uma conversa telefônica com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

"O chefe de Estado disse que as medidas antiterroristas serão interrompidas se (os separatistas armênios) entregarem as armas", afirmou a presidência do país em um comunicado publicado nesta quarta-feira (20). A conversa com Blinken aconteceu na terça-feira.

"A população civil e as infraestruturas não são alvos. São destruídos apenas os alvos militares legítimos", acrescenta a nota.