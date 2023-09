Azerbaijão confirma cessar-fogo em Nagorno-Karabakh e negociações com separatistas

As autoridades do Azerbaijão confirmaram um acordo de cessar-fogo a partir desta quarta-feira (20) na região separatista de Nagorno-Karabakh e a celebração na quinta-feira das primeiras negociações sobre a reintegração do território em disputa com a Armênia.

O ministério azerbaijano da Defesa anunciou, após uma declaração similar dos separatistas, que as forças de Nagorno-Karabakh entregariam as armas e um cessar-fogo entraria em vigor às 9H00 GMT (6H00 de Brasília). A presidência confirmou que as negociações começarão na quinta-feira (21), depois que as forças do país iniciaram uma operação militar na terça-feira para recuperar a região que estava sob controle armênio há mais de 30 anos.

