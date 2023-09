Brasil e EUA lançam iniciativa em defesa do trabalho digno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu contraparte americano, Joe Biden, apresentaram, nesta quarta-feira (20), uma iniciativa global de defesa do trabalho digno, em um momento em que os Estados Unidos enfrentam uma greve importante no setor automotivo e de aproximação entre Brasil e China, grande rival de Washington.

Para Lula, este é "um momento histórico" porque ajuda a melhorar a vida dos trabalhadores em um mundo digitalizado, em que a inteligência artificial fala muito mais alto do que qualquer outra coisa.

O presidente lembrou que o mundo tem dois bilhões de trabalhadores na informalidade, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com 240 milhões de pessoas que vivem com menos de US$ 1,9 (R$ 9,2) por dia, apesar de terem emprego.