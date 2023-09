Crise climática 'abriu as portas do inferno', diz chefe da ONU

Apesar da multiplicação e intensificação dos eventos climáticos extremos, as emissões de gases do efeito estufa seguem aumentando. O futuro "não está decidido, cabe a líderes como vocês escrevê-lo", alfinetou Guterres. "Ainda podemos limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C e construir um mundo de ar limpo, empregos verdes e energia limpa e acessível para todos." Do contrário, o planeta se dirige para um aumento da temperatura de 2,8°C, alertou.

Cerca de 30 delegações participaram do encontro na ONU. Entre os presentes estavam União Europeia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Canadá e África do Sul, além de muitos países que estão na vanguarda contra o impacto do aquecimento global, como Barbados, Samoa e Tuvalu. O secretário-geral também convidou o governador da Califórnia e a prefeitura de Londres.

- 'Setor minoritário poderoso' -

Para o presidente do Chile, Gabriel Boric, o problema são algumas multinacionais e o capital financeiro, "um setor minoritário, mas muito poderoso, da sociedade, que não se submete às regras democráticas nem aos acordos" alcançados pela comunidade internacional para reduzir as mudanças climáticas.