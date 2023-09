Crise do clima 'abriu as portas do inferno', afirma secretário-geral da ONU

A crise climática provocada pela atividade humana "abriu as portas do inferno", afirmou nesta quarta-feira (20) o secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura da Cúpula da Ambição Climática.

Secas, inundações, temperaturas sufocantes, incêndios históricos, "a humanidade abriu as portas do inferno", como demonstraram os "horríveis efeitos do horrível calor", disse Guterres, em uma reunião sem a participação de representantes da China e dos Estados Unidos, os dois países mais poluentes do planeta.

"A ação pelo clima se vê ofuscada pela magnitude do desafio", motivo pelo qual, se não houver mudanças, o planeta se dirige para um "mundo perigoso e instável", com um aumento da temperatura de 2,8°C, alertou.