França estende tapete vermelho para Charles III em sua primeira visita como rei

Porém, a movimentada agenda original em Paris e Bordeaux (sudoeste) permaneceu quase sem alterações, com um jantar de Estado nesta quarta-feira no Palácio de Versalhes, ao sudoeste da capital, como momento mais esperado.

"Bem-vindo, Sua Majestade", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X (antigo Twitter), horas antes de receber a Charles III.

O presidente e sua esposa, Brigitte, devem receber os monarcas durante uma cerimônia no Arco do Triunfo em Paris, onde será acesa a chama do túmulo do soldado desconhecido.

Em seguida, a agenda prevê um cortejo pela icônica avenida Champs-Élysées em um Citröen DS7 conversível, escoltados por 136 cavalos da Guarda Republicana rumo ao Palácio do Eliseu, onde farão uma reunião.

No final do primeiro dia, o presidente e sua esposa oferecerão um suntuoso jantar de Estado no Palácio de Versalhes, símbolo da realeza francesa e da sangrenta revolução republicana de 1789.

Foram convidados políticos, empresários, diplomatas de ambos os países, além de celebridades como o cantor Mick Jagger, o ator Hugh Grant, as atrizes Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, o escritor Ken Follet e o ex-jogador de futebol Didier Drogba, entre outros.