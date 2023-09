Humanidade abriu 'as portas do inferno' com crise climática, diz chefe da ONU

"Trata-se de uma correção em relação a cúpulas anteriores, nas quais os líderes tiveram a oportunidade de tomarem para si a liderança climática no cenário internacional, enquanto perseguiam planos de expansão dos combustíveis fósseis que estão alimentando a crise climática em casa", acrescentou.

A cúpula é a reunião climática mais importante nos Estados Unidos desde 2019, quando a ativista sueca Greta Thunberg disparou seu famoso "Como se atrevem!" aos líderes mundiais.

O cansaço entre os ativistas do clima está aumentando, sobretudo entre os jovens, que no último fim de semana voltaram a tomar as ruas de Nova York em uma manifestação contra os combustíveis fósseis.

Os observadores esperam com impaciência pelo discurso dos líderes do Canadá e da União Europeia, em particular, sobre suas próprias ambições, mas também sobre seus compromissos financeiros para ajudar os países mais vulneráveis a enfrentar o aquecimento global, pelo qual são os menos responsáveis.

O descumprimento dos países ricos em suas promessas de ajuda aos países em desenvolvimento é um tema especialmente delicado nas negociações internacionais sobre o clima.

É uma controvérsia que sem dúvida voltará a estar na ordem do dia da COP28 dentro de algumas semanas. Entre as boas notícias está a de que a Colômbia, que participará da cúpula de quarta-feira, e o Panamá se uniram na terça-feira à aliança de países comprometidos com a eliminação progressiva do carvão.