Ilham Aliyev, o presidente autocrático determinado a reunificar o Azerbaijão

No entanto, uma ofensiva relâmpago de 24 horas, entre terça (19) e quarta-feira (20), conseguiu dobrar os separatistas, que negociarão a partir de quinta-feira (21) a reintegração ao Azerbaijão.

Isso significa uma consagração para este homem de 61 anos, que está no poder há 20 anos e que já utilizou os lucros do petróleo para fortalecer o seu exército, construir uma aliança com a Turquia, instalar um regime que não tolera qualquer oposição e, segundo seus oponentes, enriquecer seu clã.

O líder azerbaijano se esforçou para manter relações cordiais com a Rússia e o Ocidente. Mas foi com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que lhe vendeu armas e deu todo o apoio político para derrotar a Armênia - país aliado dos separatistas e inimigo histórico de Ancara e do Azerbaijão.

Aliyev é fluente em inglês, francês e russo. Ele se formou no prestigiado Instituto de Relações Internacionais de Moscou e chegou a dar aulas na instituição.

- Dinastia -