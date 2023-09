Índia pede a seus cidadãos que evitem viajar ao Canadá após crise diplomática

A Índia recomendou nesta quarta-feira (20) a seus cidadãos que evitem viagens a algumas regiões do Canadá, em meio a uma crise diplomática após o assassinato de um líder sikh no país norte-americano.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, pediu que a Índia trate com "a maior seriedade" as acusações de que agentes indianos estariam implicados no assassinato de Hardeep Singh Nijjar, um líder sikh e cidadão canadense, ocorrido no oeste do Canadá em junho.

A disputa levou a expulsões mútuas de diplomatas.