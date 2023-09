Irã aumenta pressão contra mulheres que se negam a usar o véu

Atualmente, aparecer em público sem o véu muçulmano pode ser punido com uma "pena de prisão de 10 dias a dois meses".

Os deputados aprovaram o projeto de lei por um "período de teste de três anos".

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelo Conselho dos Guardiões da Constituição.

Nos últimos meses, cada vez mais mulheres no Irã saem às ruas com a cabeça descoberta, em particular nas grandes cidades.

Como resposta, as autoridades adotaram uma série de medidas que vão do fechamento de estabelecimentos comerciais, em particular restaurantes, até a instalação de câmeras nas ruas para perseguir as mulheres que desafiam a proibição.

Maioria no governo e no Parlamento, os conservadores defendem com veemência o uso do véu e consideram que o fim da obrigatoriedade iniciaria um processo que modificaria de maneira profunda as "normas sociais".