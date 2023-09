Japão pede retirada de boia chinesa de zona econômica exclusiva

O Japão pediu que a China retire uma boia de sua zona econômica exclusiva (ZEE) e também exigiu o fim dos "telefonemas inoportunos" recebidos por sua embaixada em Pequim.

A boia foi encontrada em julho perto das ilhas Senkaku, controladas por Tóquio mas reivindicadas por Pequim com o nome de Diaoyu. "Pedimos a retirada imediata", disse uma fonte do ministério nipônico das Relações Exteriores.

As tensões entre os dois países aumentaram depois que o Japão iniciou a operação de despejo no mar das águas residuais tratadas da central nuclear de Fukushima no fim de agosto.