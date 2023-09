Lula e Biden lançam pacto pelos direitos dos trabalhadores

A Parceria Brasil-Estados Unidos pelos Direitos dos Trabalhadores defende o fim do trabalho forçado e infantil, bem como à discriminação contra as mulheres e pessoas LGBTQIA+, além de lidar com os efeitos sobre os trabalhadores da transição das economias para as energias limpas, informaram fontes oficiais americanas.

Lula disse que o Brasil e os Estados Unidos são "amigos com um objetivo comum: desenvolvimento e melhoria de vida do povo".

"A pobreza e a desigualdade não interessam a ninguém", disse Lula.

As relações entre o Brasil e os Estados Unidos se reaqueceram desde a volta do presidente Lula ao poder, que derrotou Jair Bolsonaro nas eleições de outubro passado.

Biden já tinha recebido o colega brasileiro na Casa Branca, em fevereiro deste ano.

Durante o encontro, os dois presidentes se apresentaram como defensores da democracia - no caso de Biden após a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021 por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, e Lula depois que uma multidão leal a Bolsonaro invadiu e depredou as sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro passado, em Brasília.