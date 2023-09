Netanyahu conversa com Biden sobre possível 'acordo de paz histórico' com Arábia Saudita

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que é possível chegar a um acordo ambicioso apoiado pelos Estados Unidos para normalizar as relações com a Arábia Saudita, durante uma reunião com o presidente americano, Joe Biden, nesta quarta-feira (20), em Nova York.

"Acredito que, sob sua liderança, senhor presidente (Biden), podemos forjar uma paz histórica entre Israel e Arábia Saudita", declarou Netanyahu à imprensa, um acordo que pode "contribuir, em grande medida", para alcançar a paz entre Israel e palestinos.

"Se um de nós estivesse falando de normalização com a Arábia Saudita há dez anos, acho que teríamos olhado um para o outro e perguntado: 'O que essa pessoa andou bebendo?'", brincou o presidente americano.