Presidente deposto do Níger recorre à Justiça regional para ser libertado

O presidente deposto do Níger, Mohamed Bazoum, recorreu a um tribunal regional da África Ocidental para buscar a sua libertação e restaurar a ordem constitucional no país, após o golpe de Estado ocorrido em julho, afirmou seu advogado senegalês à AFP nesta quarta-feira (20).

"Estamos solicitando, devido à violação dos direitos políticos, que o Estado do Níger seja condenado a restaurar imediatamente a ordem constitucional, para devolver o poder ao presidente Bazoum, que deve continuar exercendo o mesmo até o fim de seu mandato, em 2 de abril de 2026", disse o advogado Seydou Diagne.

A petição foi apresentada anteontem ao Tribunal de Justiça da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) e alega "a prisão arbitrária" e "a violação da liberdade" do presidente Bazoum, de sua mulher, Haziza, e do seu filho Salem, que estão detidos com ele no palácio presidencial desde o golpe.