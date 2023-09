Príncipe herdeiro saudita diz que normalização com Israel 'está mais perto'

O Irã nega que está entre os seus objetivos desenvolver uma arma nuclear, mas passou a violar os níveis estabelecidos para enriquecimento de urânio desde que o ex-presidente Donald Trump retirou Washington do acordo internacional de 2015, que impõe limites ao programa nuclear de Teerã em troca do levantamento das sanções contra a República Islâmica.

Israel é o único Estado com armas nucleares da região, embora não declare possui-las.

O presidente Joe Biden falou sobre a Arábia Saudita durante uma reunião com Netanyahu, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Os planos diplomáticos do governo Biden no Oriente Médio viram-se abalados pelas tensas relações com Netanyahu, que é acusado pela oposição em seu país de minar a democracia israelense mediante grandes reformas do Poder Judiciário.

O governo americano mantém relações historicamente próximas com a monarquia saudita, mas essa relação também se viu abalada pela controvérsia sobre o papel do príncipe herdeiro, segundo as agências de inteligência americanas, no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que era residente nos Estados Unidos.

Em entrevista à ABC News nesta quarta, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a normalização entre Arábia Saudita e Israel seria um "evento transformador".