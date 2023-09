Procurador-geral dos EUA nega parcialidade em investigações sobre Trump

Jordan assegurou que, por outro lado, Garland influenciou na abertura dos dois processos federais contra Trump, que é o favorito para a candidatura republicana nas eleições presidenciais de 2024 e, portanto, o principal adversário de Biden.

"Há uma investigação que protege o presidente Biden, há outra que ataca o presidente Trump", disse Jordan.

Em uma audiência movimentada, Garland, que designou procuradores especiais para as investigações sobre Trump e Hunter Biden, negou taxativamente que a política ou a Casa Branca exercessem influência sobre suas decisões.

Negou interferências na decisão sobre se Hunter Biden se tornará réu e disse que isso cabe ao procurador especial David Weiss.

"Aplicamos as mesmas leis a todos", defendeu-se. "Nosso trabalho não é receber ordens do presidente, do Congresso ou de qualquer outra pessoa sobre quem ou o quê investigar criminalmente", acrescentou.

Uma das funções do Departamento de Justiça consiste em proteger as instituições democráticas e isso inclui "responsabilizar todos os criminalmente responsáveis pelo ataque de 6 de janeiro ao Capitólio", acrescentou, referindo-se ao julgamento de Trump e de centenas de seus simpatizantes pela invasão do Congresso em 2021.