Senado dos EUA aprova nomeação de chefe do Estado-Maior Conjunto após bloqueio republicano

O Senado dos Estados Unidos votou, nesta quarta-feira (20), a favor de confirmar o general Charles Brown como chefe do Estado-Maior Conjunto, uma das centenas de nomeações paralisadas devido ao protesto de um legislador contrário às políticas de acesso ao aborto do Pentágono.

A escolha de Brown foi aprovada com 83 votos a favor e 11 contra, tornando-o o segundo oficial afro-americano a ocupar esse cargo, depois de Colin Powell entre 1989 e 1993, em um momento em que o Pentágono é liderado por Lloyd Austin, o primeiro secretário de Defesa negro do país.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, também mobilizou-se para que as nomeações do general Randy George como chefe do Estado-Maior do Exército e do general Eric Smith como comandante do Corpo de Fuzileiros Navais sejam votadas.