Separatistas de Nagorno-Karabakh aceitam entregar armas e negociar com Azerbaijão

Nagorno-Karabakh é uma das regiões com a maior presença de minas da ex-União Soviética e as explosões provocam vítimas com frequência. Mas as forças de segurança azerbaijanas atribuíram as detonações que mataram seis pessoas a um grupo de "sabotadores" separatistas armênios, em uma ação classificada como um "ato de terrorismo".

A Defensoria dos Direitos Humanos da Armênia anunciou que os combates deixaram pelo menos 32 mortos, incluindo duas crianças, e mais de 200 feridos.

As autoridades separatistas armênias anunciaram na terça-feira a retirada de mais de 7.000 civis de 16 localidades, enquanto o contingente de paz russo retirou mais de 2.000 civis das zonas consideradas mais perigosas, segundo o ministério da Defesa de Moscou.

Os separatistas afirmaram que várias cidades de Nagorno-Karabakh, incluindo a capital Stepanakert, foram alvos de "fogo intenso", incluindo infraestruturas civis.

A prefeitura de Stepanakert pediu aos moradores que permanecessem nos abrigos e que divulgaria mais informações se optasse por uma evacuação da cidade.