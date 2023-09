Tribunais, ferramentas essenciais na luta climática

- Explosão de casos -

O número de processos judiciais por motivações climáticas dobrou entre 2017 e 2022, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e os pesquisadores do Sabin Center for Climate Change Law, da Universidade de Columbia.

Em setembro de 2023, a base de dados deste centro universitário registrou mais de 2.500 casos em todo o planeta, sendo mais de 1.600 deles só nos Estados Unidos.

"O processo judicial é um complemento essencial para outras formas de campanha", comenta seu diretor-executivo, Michael Burger, explicando que a explosão de casos ocorreu pela "crescente intensidade da crise climática, seu imediatismo e a resposta inadequada dos governos e das empresas".

No entanto, o número de casos parece ter diminuído no último ano, de acordo com um relatório do Grantham Research Institute on Climate Change, em Londres, embora ainda não se possa confirmar esta tendência.