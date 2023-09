Uruguai prorroga até fim do ano emergência agropecuária devido à seca

O governo do Uruguai anunciou, nesta quarta-feira (20), a prorrogação até o final do ano da emergência agropecuária devido à seca, que foi declarada há 11 meses. Essa medida permite continuar apoiando os produtores afetados pela seca histórica que atingiu o país.

"Considerando que a seca impactou a economia de muitas produções, tomamos a decisão de estender a emergência agropecuária por mais três meses, até o final do ano", disse a jornalistas o ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca, Fernando Mattos.

Ele observou que, embora as causas da seca estejam diminuindo e que chuvas são esperadas no último trimestre do ano devido ao fenômeno El Niño, os efeitos da contínua falta de chuva ainda persistem.