Veja quais países limitam ou proíbem o uso do glifosato

Na União Europeia (UE), o glifosato é alvo de debate há anos, mas não está proibido. Sujeita a renovações periódicas, atualmente sua autorização está vigente até meados de dezembro de 2023.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, propôs, nesta quarta-feira (20), renovar esta autorização na UE por um período de dez anos, sujeita a condições.

Em julho de 2023, um relatório da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar abriu a via para esta prorrogação, apesar do "alto risco no longo prazo para os mamíferos", o que provocou indignação de ONGs ambientalistas.

Luxemburgo, que tinha proibido a comercialização do produto no fim de 2020, foi obrigado a voltar atrás em 2023 por decisão judicial.

Situação similar à da Áustria, onde no fim de 2019 foi anulada uma votação parlamentar para proibir o glifosato a partir de 2020, devido a um erro processual.

Na França, o presidente Emmanuel Macron se comprometeu, em 2017, a acabar com o uso de glifosato "no mais tardar" no começo de 2021, antes de voltar atrás. Desde então, Paris fixou a meta de restringir seu uso ao essencial.