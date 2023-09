Versalhes, a joia real da França para a diplomacia

Em 1973, seu sucessor, Georges Pompidou, convidou o presidente mexicano, Luis Echeverría, que pôde degustar um jantar em Versalhes, seguido de um espetáculo de balé.

Os dois mandatários concordaram, então, em reforçar "o desenvolvimento da cooperação franco-mexicana", segundo reportagem da AFP após a visita.

No entanto, os mandatários franceses Nicolas Sarkozy e François Hollande poucas vezes recorreram a Versalhes, com exceção do ditador líbio, Muammar Kadhafi, morto em 2011, no caso do primeiro, e do presidente chinês, Xi Jinping, no do segundo.

Emmanuel Macron retomou o costume, recebendo em 2017 o presidente russo, Vladimir Putin, e mais recentemente potenciais investidores, entre eles Elon Musk, fundador da Tesla e proprietário da rede social X (antigo Twitter).