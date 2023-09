Zelensky pede na ONU fim do direito de veto da Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, enfrentou a Rússia nesta quarta-feira (20) no Conselho de Segurança da ONU, onde pediu o fim do direito de veto de Moscou, antes de se reunir com o colega brasileiro.

Vestindo seu habitual uniforme militar, Zelensky sentou-se pela primeira vez desde a invasão russa na mesma sala da ONU que o representante de Moscou, que se mostrou desinteressado.

"A maior parte do mundo reconhece a verdade sobre esta guerra", disse Zelensky. "É uma agressão criminosa e não provocada da Rússia contra nossa nação com o objetivo de se apoderar do território e dos recursos da Ucrânia".