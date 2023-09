A tristeza dos armênios após a derrota em Nagorno-Karabakh

Milhares de armênios se reuniram nesta quinta-feira (21) no centro de Yerevan para pedir a renúncia do governo, após a vitória relâmpago do Azerbaijão em uma nova operação militar em Nagorno-Karabakh, onde temem que se produza um genocídio.

Os sentimentos de surpresa, raiva e medo imperavam entre os manifestantes, que também pensavam em como ajudar os habitantes do enclave em disputa, na terceira manifestação desse tipo desde terça-feira.

"Estamos com o coração partido. É possível abrir um corredor humanitário e ajudar as pessoas, pelo menos retirar as crianças. É possível!", afirmava a dentista Victoria, 26 anos, que preferiu não divulgar seu sobrenome por medo de repressão azerbaijana. "Antes de qualquer coisa, pedimos ao governo que ajude seu povo", acrescentou a mulher, que carregava uma bandeira de Nagorno-Karabakh, de maioria armênia.