Azerbaijão e separatistas armênios iniciam negociações sobre Nagorno-Karabakh

As primeiras discussões foram "construtivas" e as duas partes concordaram com uma nova reunião "o mais rápido possível", anunciou a presidência azerbaijana em um comunicado.

O governo também anunciou o envio de ajuda humanitária, alimentos e combustível à região do Cáucaso.

"O caminho para a paz não é fácil, mas deve ser percorrido", afirmou o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan.

A Rússia tem soldados de uma força de manutenção da paz neste enclave montanhoso do Cáucaso, que fica dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão, mas é controlado em boa parte por separatistas armênios desde um conflito no início dos anos 1990.

O presidente russo Vladimir Putin anunciou que as conversações de paz seriam mediadas pelo contingente de paz do país, presente na região desde o cessar-fogo que acabou com seis semanas de combates em 2020.

Em uma conversa com o presidente azerbaijano, Ilham Aliyev, Putin pediu garantias aos "direitos e à segurança" dos 120.000 armênios do enclave. "A parte azerbaijana confirmou que está disposta a colaborar nas questões com os soldados russos de manutenção da paz", afirmou o Kremlin.