Charles III defende 'Entente' entre França e Reino Unido diante da 'emergência' climática

Na praça da catedral de Saint-Denis, alguns jogadores do Paris Saint-Germain e seu presidente, Nasser Al Khelaifi, entregaram ao rei uma camisa do clube parisiense com o nome do monarca.

Charles III, entusiasta da jardinagem, que já admitiu falar com suas plantas, retornou a Paris junto com Camilla para visitar um popular mercado de flores do centro da capital, denominado desde 2014 "Rainha Elizabeth II".

Os monarcas voltarão a se reunir com Emmanuel Macron e sua esposa em frente à catedral de Notre-Dame de Paris, joia da arquitetura francesa parcialmente destruída por um incêndio em 2019, para ver as obras de reconstrução.

Mais tarde, o monarca fará um discurso no encerramento de um debate no Museu Nacional de História Natural de Paris sobre o "financiamento climático", ou seja, as ações empreendidas pelos bancos em resposta às mudanças climáticas.

A etapa parisiense da visita de Estado terminará com uma despedida de Macron no Palácio do Eliseu, mas a viagem do monarca britânico continuará na sexta-feira em Bordeaux (sudoeste) com uma agenda mais concentrada no meio ambiente.