China e os casos intrigantes de desaparecimentos de autoridades

Na época, o governo chinês também anunciou que o ex-comandante da Marinha Wang Houbin assumiria a unidade que administra os mísseis do país, após a divulgação informações sobre uma investigação por corrupção.

Seu antecessor, Li Yuchao, também desapareceu algumas semanas antes, sem uma explicação oficial por parte da imprensa estatal.

"A formação do gabinete do presidente Xi parece agora o romance de Agatha Christie 'E Não Sobrou Nenhum'", afirmou em setembro o embaixador americano no Japão, Rahm Emanuel, na rede social X (antes Twitter).

"Não vimos ou ouvimos falar de Li Shangfu há várias semanas", disse o diplomata em 8 de setembro.

Para o analista Sun Yun, diretor do Programa sobre China no Centro Stimson em Washington, a situação "diz muito sobre a imprevisibilidade das decisões pessoais e da política interna da China hoje".