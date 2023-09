Dúvidas e mistério em torno do poeta Pablo Neruda no 50º aniversário de sua morte

"Certa manhã, determinado a tudo, peguei-a com firmeza pelo punho e olhei-a no rosto. Não havia idioma em que eu pudesse falar com ela. (...) O encontro foi de um homem com uma estátua. Permaneceu o tempo todo de olhos abertos, impassível. Fazia bem em me desprezar. A experiência não se repetiu", escreveu Neruda.

Por anos, o relato ficou nessas páginas, até que na década passada, com o surgimento do movimento #MeToo, esse estupro gerou uma revisão histórica sobre sua figura.

Questionamentos ao passado do escritor aos quais se soma o abandono de sua única filha, Malva Marina, que nasceu com hidrocefalia e faleceu ainda criança.

Em abril de 2018, na Espanha, a educadora Yera Moreno e a professora da Universidade Complutense de Madri Melani Penna formularam o "Breve decálogo de ideas para una escuela feminista". Um dos seus pontos, eliminar livros escritos por autores machistas, entre eles Neruda.

Nesse mesmo ano, grupos feministas opuseram-se à renomeação do aeroporto internacional de Santiago para Pablo Neruda.

"Se no caso de um artista como Neruda, nós vamos ficar com o que ele fez, revisemos sua vida privada, mas não eliminemos tudo, porque se não, não sobrará um boneco com cabeça", disse a romancista chilena Isabel Allende em janeiro de 2022.