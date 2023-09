Frente diplomática se complica para Zelensky

Segundo Mick Ryan, "há um ano", no Congresso, "vários grupos de interesse pressionam para reduzir, ou interromper, a ajuda militar" à Ucrânia, com postulados isolacionistas, ou recordando as tensões entre Estados Unidos e China.

"Tenho várias perguntas para ele. Pode nos prestar contas do dinheiro que já gastamos? Qual é sua estratégia para a vitória?", disse o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy, na terça-feira, sobre seu debate com Zelensky esta semana.

- Tensões com a Polônia -

Além dos Estados Unidos, o apoio dos países europeus à Ucrânia também poderá se enfraquecer. A Polônia, que até agora era um dos principais aliados de Kiev, convocou o embaixador ucraniano em Varsóvia, "urgentemente", na quarta-feira.

Essa decisão foi tomada em protesto contra as declarações de Zelensky na ONU, onde disse que "alguns países fingem sua solidariedade e apoiam a Rússia, indiretamente".

Segundo Ivan Klyszcz, analista do International Centre for Defence and Security (ICDS), porém, "estes episódios de desconfiança mútua não vão alterar o curso global" do apoio polonês e europeu à Ucrânia.