Incerteza prevalece a um mês da eleição argentina, em meio a subsídios e motosserra

- Benefícios -

As pesquisas preveem uma eleição de dois turnos entre Milei e Massa, responsável pela negociação, com o Fundo Monetário Internacional (FMI), do programa de crédito de US$ 44 bilhões (R$ 216,9 bilhões na cotação atual).

Nas sondagens, Milei aparece liderando o primeiro turno, com entre 32% e 35% dos votos, à frente de Massa (29%-32%), que recuperou terreno com medidas de recuperação do poder de compra desde a desvalorização de 20% em agosto. Entre elas, estão subsídios e isenções fiscais que beneficiam as classes mais pobres e os aposentados.

"Ele está distribuindo a torto e a direito e acho que essa vai ser a política até o segundo turno", em 19 de novembro, disse o analista político Raúl Timerman.

Massa - continuou Timerman - age como um "presidente candidato à reeleição", com atos oficiais que se confundem com comícios de campanha.

A oposição se refere a ele como "Plano Platita" (Plano Dinheirinho, em tradução livre), que inclui uma irresponsável emissão monetária que destrói a poupança. O FMI já manifestou sua preocupação com os "desvios da política" e pediu um maior controle dos gastos.