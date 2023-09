Indígenas em Nova York pedem fim da exploração petrolífera na Amazônia

Sobrecarregados pelo peso da dívida - muitas economias latino-americanas já pagam mais em juros do que destinam à educação, saúde, segurança ou adaptação climática -, os países da região sofrem de um "círculo vicioso sem fim", lembra a economista boliviana Carola Mejía, da Rede Latino-Americana pela Justiça Econômica e Social (Latindadd).

"Altas dívidas geram maior pressão sobre os governos para investir em indústrias extrativistas", levando muitos a autorizar a exploração em áreas protegidas, disse a economista em um seminário chamado "Salvaguardar a Amazônia: um apelo por uma Zona de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis", realizado à margem da Assembleia Geral da ONU.

Em um referendo histórico realizado em agosto, os equatorianos decidiram interromper a exploração de um campo petrolífero na grande reserva de Yasuní. Embora seja apenas uma gota no oceano de exploração nesta área protegida, muitos veem a iniciativa como um exemplo a ser seguido.

Um entusiasmo rapidamente diminuído pelos planos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende investir 335 bilhões de reais no setor de petróleo e gás nos próximos anos, apesar de ter lançado uma mensagem a favor da proteção da Amazônia.

"Transição energética não é mudança energética", disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à AFP nesta semana, explicando o que muitos percebem como uma "contradição" da política brasileira.

Mas para revitalizar as "esponjas do Sul", é necessário "apagar as grandes chaminés do Norte", lembrou o presidente colombiano, Gustavo Petro, na Cúpula de Ambição Climática convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.