Inverno no Cone Sul chega ao fim como um dos mais quentes da História

O Brasil viveu seu mês de julho mais quente desde 1961. A temperatura média foi um grau acima, em relação ao período de 1991 e 2020, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet).

As regiões que mais sofreram o aumento da temperatura foram o sul da Amazônia, o centro-oeste do país - centro do agronegócio - e a região Sul.

Em julho, os termômetros no centro e norte da Argentina subiram até 6°C e 7°C acima da média. Enquanto isso, em Santiago do Chile, a média das temperaturas máximas foi de 17,3°C no trimestre junho-agosto - a quarta média mais alta desde 1960.

"Este aumento das temperaturas pode ser devido à seca da atmosfera. A mudança climática não é a única responsável", explica à AFP o meteorologista Matías Pino, da Direção Meteorológica do Chile.

No Uruguai, o inverno "foi caracterizado por um déficit muito acentuado das precipitações (...) e por temperaturas elevadas", em comparação com os últimos 30 anos, disse a meteorologista Madeleine Renom, professora da Universidade de La República.