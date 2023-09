Menino de 3 anos morre ao tentar entrar nos EUA pelo Rio Grande

Na terça-feira, o prefeito da cidade de Eagle Pass no Texas, que faz divisa com Piedras Negras no México, um dos trechos utilizados pelos migrantes para cruzar a fronteira, emitiu uma declaração de emergência devido a um "forte" aumento de migrantes.

De acordo com os últimos dados oficiais, a patrulha fronteiriça interceptou na fronteira com México 132.652 migrantes em julho, depois de registrar 99.545 interceptações em junho.

Diante dessa situação, o Departamento de Segurança Doméstica (DHS) anunciou na quarta-feira o envio de 800 efetivos militares adicionais "para ajudar com a logística e outras funções na fronteira".

Até este momento, o Departamento de Defesa ajuda o DHS com 2.500 efetivos permanentes da Guarda Nacional.

Além disso, segundo o DHS, há 24.000 agentes e oficiais da patrulha fronteiriça, e mais de 2.600 oficiais terceirizados.

Desde 12 de maio, os Estados Unidos expulsaram ou devolveram mais de 253.000 pessoas para 152 países, muitos deles latino-americanos, segundo dados oficiais.