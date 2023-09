Mulher acusa ator Russell Brand de exibicionismo

Uma investigação conjunta do The Times, Sunday Times e Channel 4 revelou no último sábado denúncias feitas por quatro mulheres de agressões sexuais cometidas por Brand entre 2006 e 2013, quando o ator estava no auge da fama, trabalhando como apresentador nas redes BBC Radio 2 e Channel 4 e atuando em filmes de Hollywood.

Brand, 48, negou as acusações e afirmou que as relações foram consentidas.

© Agence France-Presse