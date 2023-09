Paz no Oriente Médio depende de solução de dois Estados, diz líder palestino

Os Estados Unidos, que exercem historicamente o papel de mediador entre israelenses e palestinos, praticamente abandonaram as negociações com o governo de extrema direita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que promove iniciativas polêmicas na Cisjordânia ocupada.

Uma conferência da ONU "pode ser a última oportunidade para salvar a solução de dois Estados e evitar que a situação se deteriore mais gravemente e ameace a segurança e a estabilidade de nossa região e do mundo inteiro", declarou Abbas.

Seu discurso ocorre um dia após Netanyahu mencionar em uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a perspectiva de um acordo com a Arábia Saudita e o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, afirmar que o processo de paz entre os dois países está "mais próximo".

Israel e Estados Unidos acreditam que, se isso se concretizar, as regras do jogo no Oriente Médio mudarão.

A Arábia Saudita é a guardiã dos dois locais mais sagrados do Islã, as cidades de Meca e Medina.