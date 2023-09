Rupert Murdoch deixa para o filho presidência da Fox Corporation e News Corp

O magnata de mídia Rupert Murdoch, de 92 anos, deixará a presidência da Fox Corporation, empresa matriz do canal favorito dos conservadores americanos Fox News, assim como da News Corp, passando o cargo para seu filho Lachlan, anunciaram ambas as empresas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (21).

A saída será oficializada na próxima assembleia geral de acionistas das duas empresas, em meados de novembro. Rupert Murdoch se tornará, então, presidente "emérito".

"Em nome dos conselhos de administração da FOX e da News Corp, das equipes diretoras e de todos os acionistas que se beneficiaram de seu trabalho árduo, felicito meu pai por sua notável carreira de 70 anos", disse Lachlan Murdoch, de 52, no comunicado, no qual saudou seu "espírito pioneiro, sua determinação inabalável" e seu "legado duradouro", acrescentando que conta com seus "valiosos conselhos".