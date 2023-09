Rússia ataca várias cidades ucranianas; dois mortos em Kherson

Várias cidades ucranianas foram alvos de ataques de mísseis russos nesta quinta-feira, que deixaram dois mortos em Kherson (sul) e sete feridos em Kiev na queda de destroços, anunciaram as autoridades locais.

"Esta noite, a Rússia lançou um ataque em larga escala contra a Ucrânia", afirmou o vice-chefe do gabinete presidencial ucraniano, Oleksii Kuleba, no Telegram. "Meses difíceis nos aguardam: a Rússia atacará as instalações de energia e de importância crítica do país", acrescentou.

O comandante do exército ucraniano, Valeri Zaluzhni, anunciou que 36 dos 43 mísseis lançados durante a noite contra várias localidades do país foram derrubados.