STF forma maioria contra marco temporal

A Associação de Povos Indígenas do Brasil (Apib) comemorou a "Vitória!" na rede social X (antigo Twitter). "O julgamento continua e seguimos na atenção para que nenhum direito seja negociado!", completou.

Considerado o "julgamento do século" pelos indígenas, o processo começou em agosto de 2021, mas precisou de onze sessões para chegar a uma maioria.

O STF, guardião da Constituição, se manifestou concretamente a respeito de uma disputa sobre o território Ibirama-Laklano, em Santa Catarina.

Em 2009, uma sentença de primeira instância tirou do território o status de reserva, com o argumento de que as comunidades que o ocupavam não viviam ali em 1988.

Mas o veredicto poderá afetar muitas outras terras em disputa.

Como ocorreu nas sessões anteriores, representantes dos povos indígenas se mobilizaram em Brasília para acompanhar o julgamento nesta quinta.