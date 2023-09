Timbuktu sofre com bloqueio de jihadistas

Os jihadistas ampliaram sua influência nas regiões rurais das cidades, não tanto para se apoderar delas, mas para aumentar a pressão sobre o Estado.

A junta militar, com problemas de segurança em todo o país, minimiza os efeitos do bloqueio, ao qual não se refere com este nome.

O primeiro-ministro, Choguel Kokalla Maiga, exaltou a resiliência dos moradores locais em um encontro no início do mês com representantes de Tombuctu.

"Durante um momento, é preciso sacrificar tudo para mudar a situação. E isso se faz com dor".

Enquanto isso, o comércio em Timbuktu sofre.

"Há caminhões bloqueados que não podem se mover. Agora mesmo, não entra nenhum caminhão em Timbuktu", conta Umar Baraka, presidente de uma associação de jovens.