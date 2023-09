Zelensky visita Washington para pedir que EUA continue apoiando Ucrânia

"A Rússia acredita que o mundo vai se cansar e deixá-la destruir a Ucrânia sem consequências", advertiu na terça-feira na ONU o presidente americano, candidato à reeleição em 2024.

Durante uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, na quarta, Zelensky denunciou a "agressão criminosa" de Moscou e o "bloqueio" do órgão da ONU por causa do direito de veto russo.

"Estamos na linha de chegada", destacou o presidente ucraniano em entrevista à rede CNN, depois que autoridades americanas expressaram, sob anonimato à imprensa dos EUA, reservas em relação à estratégia militar ucraniana.

Biden quer "ter uma ideia do que se passa no campo de batalha", mas também "dizer muito claramente ao presidente Zelensky que estaremos com eles o tempo que for necessário", afirmou Kirby na quarta-feira.

A visita do presidente ucraniano gerou especulações sobre um novo anúncio de ajuda militar americana.

Zelensky admitiu, em declarações à CNN, que sofreria "uma certa decepção" se deixar Washington sem a promessa de receber mísseis táticos de longo alcance ATACMS.