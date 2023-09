Aborto e impostos: direita aprova polêmicos artigos em projeto de Constituição no Chile

A direita chilena impôs a maioria, com a qual conta no órgão que redige uma nova Constituição, e aprovou artigos que põem em perigo a lei do aborto vigente e isenta de impostos as casas dos bairros mais ricos do país.

Na primeira semana de votações no Congresso Constitucional, de 51 integrantes, direita e extrema direita se alinharam e deram sua aprovação a normas controversas, como aquela que estabelece que "a lei protege a vida que está por nascer".

Os conselheiros e congressistas de esquerda e centro, das alianças que apoiam o governo do presidente Gabriel Boric, consideram que esse artigo pode enterrar a lei do aborto em três contextos, vigentes desde 2017: no caso de a gestação supor perigo para a vida da mulher, inviabilização fetal de caráter letal e gravidez mediante estupro.