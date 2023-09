Autoridade eleitoral da Venezuela dará assistência técnica a primárias da oposição

Faltando um mês para as primárias, nas quais a oposição escolherá um candidato para desafiar o presidente Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 2024 na Venezuela, as autoridades eleitorais anunciaram, nesta sexta-feira (22), que aprovaram dar "assistência técnica" a este processo.

Os organizadores das primárias já tinham descartado o apoio técnico do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) em junho, após a renúncia da diretoria anterior deste órgão, o que foi denunciado na ocasião como "uma manobra" contra as votações internas da principal aliança de partidos da oposição, a Plataforma Unitária, previstas para 22 de outubro.

No entanto, o CNE "decidiu, por unanimidade, fornecer serviço técnico integral, constitucional e legal frente à solicitação feita pelas organizações com fins políticos, reunidas na denominada Plataforma Unitária", segundo uma resolução lida à imprensa pelo presidente do órgão, Elvis Amoroso.