Biden acusa republicanos de destruir' o sistema migratório

Biden elogiou a freira Norma Pimentel, diretora da organização Caridades Católicas e uma das homenageadas durante a cerimônia do CHCI, uma organização apartidária e sem fins lucrativos, integrada por congressistas latinos, além de líderes sindicais, empresariais e ONGs.

"Eu sei que Norma vive as lições que as freiras me ensinaram. Lições baseadas no Evangelho de Mateus: alimentar os famintos, cuidar dos doentes, acolher os estranhos", disse o presidente. "Ecoam o que meu pai me ensinou (...) meu pai costumava dizer: 'Todos, todos têm o direito de serem tratados com dignidade e respeito'".

"O 'Congressional Black Caucus' encarna todos estes valores", disse em seguida.

O presidente afirmou que tem o maior número de hispânicos no gabinete durante um discurso repleto de números.

Quatro milhões de empregos dos 13,5 milhões criados pelo plano econômico "Bidenomics" foram para os latinos e o desemprego entre os hispânicos registra "mínimos históricos", afirmou.

O presidente revisou as políticas de seu mandato e destacou que beneficiaram a comunidade latina. Ele citou como exemplo a ampliação dos serviços de saúde, a redução do preço de alguns medicamentos, os investimentos em infraestruturas e o alívio do peso da dívida estudantil.