Dissidência das Farc suspende ações ofensivas na Colômbia após atentados

Segundo o ministro, na região do sudoeste "concentra-se 75% do financiamento das EMC". Ali, semeiam seus narcocultivos no país que é o maior produtor de cocaína do mundo.

"Tivemos que avançar metro a metro, ocupamos trincheiras, em alguns locais houve combates corpo a corpo, onde os soldados terminam a operação com granadas de mão. É evidente que as EMC tentam reagir, distrair, pressionar em outros locais para que nós paremos esta operação que não vamos parar", afirmou Velásquez.

O governo aposta em desativar mais de meio século de conflito interno através do diálogo com todas as organizações ilegais.

Além das negociações com o EMC, delegados de Petro mantêm diálogos com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), a mais antiga das Américas.

O longo conflito deixou mais de nove milhões de vítimas em confrontos entre traficantes, insurgentes, paramilitares e agentes do Estado.