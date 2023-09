Ex-presidente da Itália Giorgio Napolitano morre aos 98 anos

O ex-presidente de Itália Giorgio Napolitano (2006-2015), líder histórico do Partido Comunista e promotor da construção europeia, morreu, nesta sexta-feira (22), aos 98 anos.

A classe política italiana homenageou o ex-presidente napolitano, que nasceu durante a ditadura de Benito Mussolini e que conheceu como chefe de Estado numerosos governos, em uma Itália de gabinetes cronicamente instáveis.

Giorgia Meloni, líder do partido de extrema direita Irmãos da Itália e "presidente do Conselho" desde outubro de 2022, apresentou as condolências do Executivo à família do ex-presidente. Já o atual chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, lembrou o compromisso europeísta de Napolitano, que foi deputado no Parlamento Europeu, onde travou "batalhas importantes pelo desenvolvimento social, pela paz e pelo progresso na Itália e Europa".