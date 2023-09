Filme de ação espanta turistas chineses da Tailândia

Para milhões de turistas chineses, a Tailândia era uma terra de felicidade, com comida deliciosa e festivais de lanternas. Mas um filme de ação de sucesso e rumores nas redes sociais associaram este destino a uma imagem de perigo, ganância e fraudes.

Parte da culpa recai sobre o filme lançado em agosto "No More Bets" ("Sem mais apostas", em tradução livre), que já arrecadou mais de US$ 520 milhões (R$ 2,55 bilhões) em bilheteria na China.

A história, que segundo seus produtores é inspirada em "acontecimentos reais", conta as desventuras de um jovem casal preso em um país do Sudeste Asiático após ser vítima de tráfico de pessoas na Tailândia.